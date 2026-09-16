Combaten incendio en tarimera clandestina de Pesquería

Elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado acudieron al sitio para combatir el fuego y evitar que se extendiera

Un incendio se registró la noche de este martes en un terreno utilizado para almacenar tarimas de madera, ubicado sobre la Carretera a la Aurora y la carretera al Ejido Pancho Villa, en el municipio de Pesquería.

El siniestro fue reportado alrededor de las 19:00 horas, luego de que las llamas fueran visibles desde varios metros de distancia.

Elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado acudieron al sitio para combatir el fuego y evitar que se extendiera.

De acuerdo con los cuerpos de auxilio, el incendio se propagó entre las tarimas de madera almacenadas en el terreno, además de alcanzar algunos arbustos.

El sitio era señalado como una tarimera clandestina y, al momento del incendio, no se encontraba ninguna persona en el lugar, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades continuaron con las labores para controlar y sofocar por completo las llamas, mientras se desconocían las causas que originaron el siniestro.