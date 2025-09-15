Combaten incendio en fábrica de aceites en Apodaca

Hasta el lugar acudió personal de Protección Civil Nuevo León y Monterrey; así como elementos de Bomberos de San Nicolás y el Carmen

Elementos de Protección Civil acuden a un fuerte incendio en una fábrica de aceites comestibles en la carretera Apodaca-Santa Rosa sobre avenida Andrómeda, colonia Cosmopolis, en el municipio de Apodaca.

En el lugar, las autoridades confirman el siniestro en una recicladora de dicho material.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Dentro de la fábrica Lufhissa, se localizaron siete cisternas de aceite, las cuales:

3 cisternas consumidas

4 están en riesgo

También acude el Ejército mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Civil y la Policía Municipal asegurando la zona.

Para lograr sofocar el incendio, participan Bomberos de Nuevo León, del municipio de San Nicolás, Del Carmen y Monterrey.

El comandante de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga, informó que aún se desconoce la causa del incendio.



Con 65 elementos, continúan las labores para sofocar las llamas del siniestro y evitar su propagación.