Combaten incendio en el río Santa Catarina en Guadalupe

El siniestro sobre la avenida Morones Prieto generó la intervención de las corporaciones sin reporte de personas heridas.

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Un incendio registrado en el lecho del río Santa Catarina movilizó la noche de este domingo a elementos de Protección Civil de Nuevo León.

El reporte del siniestro se atendió alrededor de las 22:00 horas sobre la avenida Ignacio Morones Prieto, en su cruce con la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia 21 de Enero, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros informes de la corporación estatal, las unidades de emergencia se desplazaron al sitio para sofocar el fuego en la zona de matorral del cauce y evitar que las llamas se propaguen.

Al sitio acudieron también elementos de Bomberos de Guadalupe para sumarse a las labores de combate al fuego.

Hasta el momento, las autoridades mantienen los trabajos en el área para controlar la situación y no se han reportado personas lesionadas.