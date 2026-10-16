Combaten garrapatas en García con brigada de limpieza preventiva

Debido a los trabajos, las clases presenciales fueron suspendidas temporalmente y las actividades académicas continuaron en línea

Con el objetivo de prevenir la presencia de garrapatas y proteger la salud de los estudiantes, la comunidad educativa de la escuela primaria Virgilio Garza Flores, en el municipio de García, realizó una brigada de limpieza y fumigación al interior del plantel.

Las labores comenzaron durante la mañana de este jueves en las instalaciones ubicadas sobre el cruce de las avenidas Paseo de los Leones y Hacienda del Sol, en la colonia Hacienda del Sol, donde maestros, alumnos y madres y padres de familia participaron en las acciones preventivas.

Debido a los trabajos, las clases presenciales fueron suspendidas temporalmente y las actividades académicas continuaron en línea durante aproximadamente cinco horas, periodo en el que se llevaron a cabo las labores de limpieza y fumigación en diferentes áreas de la escuela.

La jornada se realizó como una medida preventiva ante la preocupación por la presencia de garrapatas y los recientes casos de rickettsiosis registrados en menores de edad en Nuevo León, enfermedad que puede representar un riesgo grave para la salud si no se detecta y atiende oportunamente.

Durante la brigada, integrantes de la comunidad escolar colaboraron en las acciones destinadas a mantener las instalaciones en mejores condiciones de higiene y reducir posibles factores de riesgo para los niños que diariamente acuden al plantel.