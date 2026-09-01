Combaten fuego en Cerro de Picachos con apoyo de helicóptero

Elementos de la Brigada Fénix y Protección Civil estatal desplegaron un operativo en Salinas Victoria para sofocar las llamas.

Protección Civil de Nuevo León informó que este domingo 30 de agosto de 2026, a partir de las 06:27 horas, elementos de la Brigada Fénix y personal operativo reanudaron los trabajos de combate contra un incendio forestal registrado en el Cerro de Picachos, dentro del municipio de Salinas Victoria.

Para sofocar las llamas en la zona de difícil acceso, se desplegó un operativo coordinado entre Protección Civil del Estado y Protección Civil de Salinas Victoria, apoyados por el helicóptero Ares (N205A) de la corporación estatal para realizar descargas de agua y trasladar brigadistas.

Las autoridades informaron que la intervención se encuentra en su fase inicial y que mantendrán la vigilancia en el área mientras se extiende la información sobre el porcentaje de control y la afectación en el paraje.