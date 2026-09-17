Combate Protección Civil estatal incendio en La Huasteca

La Brigada Fénix de la corporación estatal se trasladó durante esta mañana de miércoles a la zona conocida como Real del Valle, en Valle de la Huasteca

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León combaten un incendio forestal, en la sierra del Parque La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina.

Desde poco antes de las 8:00 horas de este miércoles, se trasladaron a la zona conocida como Real del Valle, en Valle de la Huasteca.

A bordo del helicóptero de Protección Civil estatal, elementos de la Brigada Fénix se dieron a la tarea de sofocarlo.

Este trabajo fue en colaboración con elementos de Protección Civil del municipio santacatarinense.

En la tarea, también participó personal de los Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración estatal.

Desde el helicóptero se operaron los helibaldes, que son los enormes recipientes con agua para rociar la zona siniestrada.

La finalidad fue combatir las llamas antes de que se propagaran y así evitar un daño mayor.