Colosio responsabiliza a Adrián por fraude de Next Energy

El senador señaló de manera directa al alcalde de Monterrey como responsable de heredar un proyecto "fantasma" que comprometía el patrimonio regio

El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló de manera directa al alcalde Adrián de la Garza por el fraude de Next Energy como responsable de heredar un proyecto "fantasma" que comprometía el patrimonio regio por tres décadas.

“Durante esa gestión se enviaron comunicaciones al fideicomiso reportando supuestos avances del parque solar cuando en realidad no se había movido una sola piedra. Esto no es una opinión. Son hechos documentados”, subrayó Colosio.

El exalcalde de Monterrey calificó como contradictorio que quienes autorizaron un contrato por 7 mil 370 millones de pesos para una planta solar en Cerralvo, que nunca se construyó, hoy intenten deslindarse de las consecuencias legales y financieras.

“La ciudadanía merece la verdad sobre por qué se autorizó un contrato de esta magnitud sin resultados tangibles y por qué hoy se intenta distorsionar lo ocurrido. Aquí no hay espacio para lavarse las manos ni para excusas”, dijo.

Colosio Riojas denunció que en 2020 se avaló un esquema que obligaba al municipio a pagar mensualidades por un proyecto sin avances físicos.

Añadió que la responsabilidad de su gobierno fue frenar la simulación de pagos por servicios no prestados y enfrentar el litigio dentro de la ley para evitar un daño mayor.

“La Administración 2021–2024 recibió un contrato inviable. Lo enfrentó. Lo corrigió. Protegió el patrimonio municipal y dejó infraestructura real funcionando. Esa es la diferencia entre heredar un problema y resolverlo. La gente sabe distinguir entre quienes provocan los problemas y quienes trabajan para solucionarlos”.

Con esto, aseguró, se logró reducir el plazo del contrato de 30 a 10 años, renegociar condiciones que representan un ahorro superior a 4 mil millones de pesos y transformar el modelo para que Monterrey sea propietario de sus propios paneles solares.

“Lo que correspondía no era simular que no pasaba nada. Lo responsable era frenar la hemorragia de recursos públicos y revisar a fondo el esquema heredado. Eso fue lo que se hizo. Se detuvo la simulación de pagos por servicios no prestados. Se firmó un contrato diseñado para durar tres décadas. Se litigó dentro de la ley para evitar un mayor daño patrimonial”, aseguró el diputado.

“La diferencia es clara: antes había un parque fantasma; hoy hay infraestructura instalada y energía limpia produciéndose para edificios públicos”, puntualizó.