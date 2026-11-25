Asimismo, adelantó que MC competirá sin alianzas con otros partidos políticos en Sonora, al confiar que la gente busca nuevas alternativas políticas

El senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, presentó este martes su solicitud de licencia indefinida para separarse de sus funciones legislativas al aceptar la invitación de MC a ser candidato a la gobernatura de Sonora en el 2027.

Colosio Riojas, señaló que sería una gran oportunidad el poder trabajar por su natal Sonora, de la misma manera que lo ha hecho por Nuevo León, entidad que lo adoptó políticamente.

“Es la oportunidad de poder representar y trabajar por la tierra que me vio nacer, la de la misma forma que pude ser recíproco con aquella tierra que me adoptó. Es una oportunidad de hacer lo propio con mi tierra de origen, la de mi padre, somos sonorenses”, expresó.

Movimiento Ciudadano competirá sin alianzas en Sonora

Asimismo, adelantó que MC competirá sin alianzas con otros partidos políticos en Sonora, al confiar que la gente busca nuevas alternativas políticas.

“Nosotros ya hemos planteado que negamos que estemos obligados a esa narrativa que nos quieren imponer de que la elección solamente tenía que ser entre Morena o entre los partidos de siempre. Cuando la gente realmente quiere una nueva alternativa, por eso nosotros vamos solos y solos vamos a ganar”, sostuvo.

De igual manera anticipó que visitará absolutamente todos los municipios sonorenses, para presentar su propuesta en un contacto directo con la población.

Licencia fue ingresada con fecha del jueves 26

Finalmente, confirmó que su solicitud de licencia ya fue ingresada con fecha del jueves 26, por lo que todavía asistirá a la sesión legislativa del miércoles 25.