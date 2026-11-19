Las intervenciones incluyen retiro de basura y escombro, retiro de cableado en desuso, bacheo y atención al alumbrado público

Los vecinos de Monterrey pueden solicitar jornadas de limpieza, bacheo y mantenimiento del alumbrado mediante el programa “Resolviendo en tu Colonia”, que concentra brigadas municipales para atender distintas necesidades de un sector en una sola jornada.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que las peticiones se reciben en el teléfono 072, las redes sociales oficiales del Municipio, las cuentas del alcalde Adrián de la Garza y las plataformas digitales de la dependencia.

¿Qué trabajos pueden solicitar los vecinos?

Las intervenciones incluyen retiro de basura y escombro, barrido manual, deshierbe de banquetas, poda de árboles, retiro de cableado en desuso, bacheo y atención al alumbrado público.

Salinas explicó que el programa reúne personal, materiales y equipo de distintas delegaciones para realizar los trabajos previstos de acuerdo con las necesidades de cada colonia.

“La intención es básicamente visitar a todas las personas que así lo decidan, que nos hagan la invitación para intervenir su colonia”, expresó.

Brigadas atienden 27 manzanas en Bella Vista

En la colonia Bella Vista, 65 trabajadores municipales atendieron al menos 27 manzanas. La presencia de comercios, bodegas y vehículos de carga orientó las labores hacia la poda de árboles y el despeje de luminarias.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones buscaron mejorar la visibilidad y facilitar el paso del transporte pesado. El Municipio llamó a los habitantes de otros sectores a utilizar los canales de atención para solicitar el programa.