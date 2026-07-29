Colombiano es detenido tras ingresar armado a casa en Monterrey

Los elementos policiacos entraron de inmediato al domicilio para someter al presunto y quitarle el machete que portaba en su mano

Un hombre originario de Colombia fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente ingresar a un domicilio en donde amenazó a una mujer con un machete, para apoderarse de tres bocinas y una lámpara.

Policías ingresan al domicilio y detienen al sospechoso

El detenido identificado como Kevin N., de 24 años, fue capturado en las calles Amado Nervo e Isaac Garza, donde los uniformados se encontraban realizando un patrullaje, siendo alertados por la mujer de 59 años.

Mencionó que escuchaba ruidos en la planta alta de su casa y al intentar observar fue amenazada por el hombre, tras alertar a los oficiales les permitió ingresar para que lo detuvieran.

Los elementos policiacos entraron de inmediato al domicilio para someter al presunto y quitarle el machete que portaba en su mano.

Detenido queda a disposición del Ministerio Público

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.