Colocan topes en zona de tragedia tras choque en Monterrey

Luego del fatal accidente donde una joven mujer murió en un choque, las autoridades de vialidad colocaron dos topes en el cruce de calles.

Está medida de prevención se une a los ya existentes en la zona como lo son semáforos, discos de alto y de límite de velocidad.

Así como seis cámaras de seguridad que están colocadas en forma estratégica.

A pesar de estas medidas, algunos operadores de camiones urbanos no hacen el medio alto al llegar al tope.

En este cruce de calles el pasado miércoles por la mañana, una mujer murió al estrellar su vehículo contra un camión de la ruta 105 Pueblo Nuevo.

La víctima mortal se desplazaba sobre la calle de Platón Sánchez.

Pero al llegar al cruce chocó de frente contra la pesada unidad de pasajeros

Ambos vehículos se proyectaron hacia la izquierda estrellándose contra un poste de concreto.

Los topes fueron colocados a una distancia de 20 metros sobre Arteaga y a seis metros en Platón Sánchez, antes de llegar al cruce de calles.