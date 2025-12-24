Colocan primera piedra de Centro Integral de Cuidados en Santiago

Autoridades municipales iniciaron la construcción del Centro Integral de Cuidados, que incluirá rehabilitación y salud mental, con inversión de 85 mdp

El presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, y la presidenta del DIF municipal, Olga Amalia Villalón Toba, colocaron la primera piedra del Centro Integral de Cuidados (CIC).

El proyecto contempla la construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación Integral y una Clínica de Salud Mental, enfocados en brindar atención digna y especializada a la comunidad.

Inversión histórica en infraestructura social

El Centro Integral de Cuidados se construye en los terrenos de la Casa del Adulto Mayor, en La Alameda. Tendrá una superficie superior a los 1,350 metros cuadrados y representa una inversión de 85 millones de pesos.

Durante el arranque de obra, el alcalde destacó que el proyecto surge de escuchar directamente a la ciudadanía.

“Este centro nace de ustedes, de entender sus necesidades y ayudarles a resolverlas de manera digna y permanente”, expresó ante decenas de vecinos.

Proyecto con enfoque comunitario y de cuidados

David de la Peña subrayó que el inicio de esta obra marca el cierre de un año de inversión histórica en obra pública para el municipio, al concentrar en un solo espacio los programas municipales y del DIF con perspectiva de cuidados.

Por su parte, la presidenta del DIF, Olga Amalia Villalón Toba, resaltó la participación de personas cuidadoras en el diseño del proyecto.

“Con esta primera piedra sembramos esperanza para quienes necesitan estos espacios y reconocemos a todas las personas cuidadoras que compartieron sus necesidades”, señaló.

Servicios especializados para la población

El Centro Integral de Cuidados contará con una amplia gama de servicios, entre ellos:

Consultorios médicos

Terapia de lenguaje

Neurología infantil y de adultos

Terapia de deglución

Psicología

Clínica de Salud Mental

Terapia física

Consulta psiquiátrica

Cámara multisensorial

Tanque terapéutico para adultos

Además, el proyecto incluye la remodelación de edificios existentes, el auditorio de la Casa del Adulto Mayor, así como la construcción de andadores, banquetas y estacionamiento.

El alcalde informó que los recursos recaudados a través de la Gran Lotería DIF 2024 y 2025 se destinaron íntegramente a la construcción de este centro, agradeciendo la participación ciudadana.

Para su operación, el Gobierno Municipal y el DIF Santiago trabajarán en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y académicas, a fin de fortalecer la atención y los servicios.