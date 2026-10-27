Colocan fichas de búsqueda por activista Samuel Cardona

El activista de 34 años desapareció el 13 de octubre en Vista Hermosa; familiares y compañeros de Un Río en el Río piden ayuda para localizarlo

Integrantes del colectivo Un Río en el Río se concentraron en la explanada de los héroes para colocar fichas de búsqueda para solicitar apoyo en la localización de su compañero Samuel Cardona Garza, de 34 años, quien desapareció el pasado 13 de octubre en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey.

De acuerdo con los activistas, Samuel se encontraba realizando trabajo de campo cuando perdieron comunicación con él.

Ante la falta de respuesta, tanto sus familiares como los integrantes del colectivo comenzaron a buscar información sobre su paradero y alertaron a las autoridades.

La ficha emitida por las autoridades señala que Samuel al momento de su desaparición vestía una playera negra, pantalón caqui y tenis.

El colectivo y sus familiares mantienen la búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.