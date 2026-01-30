Colocan bolardos, tras daños de Ruta 405 en Mercado

Los oferentes, en su mayoría de flores y hierbas para remedios, se han quejado de la lentitud en las labores de reparación de los locales comerciales.

A diez días del accidente en el que un camión de la Ruta 405 se impactó en el Mercado Francisco Villa dejando lesionados a dos locatarios y daños de consideración en los locales comerciales, ya fueron instalados cuatro bolardos en el exterior.

El estrellamiento del camión de transporte urbano, ocurrido el pasado domingo 18 de enero, fue de tal dimensión que los comerciantes de este mercado, ubicado en la avenida Félix U. Gómez en la colonia Moderna, en Monterrey, no han podido laborar en sus puestos y por ende permanecen sin ingresos económicos.

El pasado lunes 26 en este establecimiento fueron vistos trabajadores, al parecer enviados por la ruta transportista, abrieron una parte de la banqueta haciendo cuatro zanjas y las dejaron expuestas.

Ya se observan en ese punto cuatro nuevos bolardos metálicos, instalados a modo de barrera o dique, como protección para tratar de impedir que otro choque afecte a los puestos.

Esas barreras amarillas miden aproximadamente un metro de altura y unos unos nueve centímetros de diámetro.

Tras el accidente, la Ruta 405 se comprometió a pagar los gastos de recuperación de las dos personas lesionadas, una de ellas una mujer de la tercera edad, y a absorber los gastos de reparación de los puestos de la vendimia.

Al parecer, se estableció que este proceso se llevaría al menos tres semanas.

La Ruta se deslindó del accidente, propiciado por un chofer que iba a exceso de velocidad y que perdió el control en la curva de la avenida Félix U. Gómez a la altura de la calle Gardenia.

El abogado de la empresa alegó que antes del choque el camión fue robado de la empresa, que desconocían quién era la persona que iba manejando, y que se dio a la fuga aprovechando que no llevaba pasaje.

La Fiscalía de Justicia ya abrió una carpeta de investigación para identificar al responsable de todos los daños a personas y a los puestos.