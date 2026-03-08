Colocan barricadas en Palacio de Gobierno previo a marcha del 8M

Elementos de Fuerza Civil iniciaron la colocación de barricadas metálicas para resguardar el edificio ante la movilización programada para este 8 de marzo

A pocas horas de la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, autoridades comenzaron a instalar protecciones en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, ubicado en el centro de Monterrey.

Durante la tarde de este sábado, alrededor de las 17:00 horas, elementos de Fuerza Civil iniciaron la colocación de barricadas metálicas para resguardar el edificio ante el paso de la movilización programada para este 8 de marzo.

Las vallas cubrirán el perímetro completo del recinto estatal, con el objetivo de proteger el inmueble durante la concentración masiva que se espera en el primer cuadro de la ciudad.

Luego de que en ediciones pasadas las estructuras fueron “vandalizadas” decidieron volverlas a pintarlas de negro.

De acuerdo con estimaciones de colectivos feministas, para esta edición se prevé la participación de alrededor de 20 mil mujeres en la marcha del 8M.