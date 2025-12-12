Coloca Monterrey primer nomenclatura de Mauricio Fernández

Por: Danea Lázaro 11 Diciembre 2025, 09:57

Ciudadanos y automovilistas se sorprendieron al observar las nuevas nomenclaturas en el cruce de Miravalle y la nueva Calzada Mauricio Fernández Garza

Luego de la aprobación de cambio de nomenclatura el pasado 9 de diciembre por parte del cabildo de San Pedro. Muchos ciudadanos y automovilistas se sorprendieron este 10 de diciembre al observar las nuevas nomenclaturas en el cruce de Miravalle y la nueva Calzada Mauricio Fernández Garza, en el municipio de Monterrey. Ambas señaléticas se encontraban en los semáforos de la avenida Miravalle en ambas direcciones. El alcalde de San Pedro Mauricio Farah anunció luego de la aprobación del pasado martes que el municipio comenzaría con el cambio de nomenclatura a lo largo de la semana, sin embargo, que Monterrey aprobaría hasta este 11 de diciembre el cambio. Con estos cambios ambos municipios buscan honrar la memoria del fallecido cuatro veces alcalde, colocando su nombre en la importante vía que conecta Monterrey y San Pedro.