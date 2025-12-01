Info 7 Logo
Colisión en carretera Apodaca-Juárez deja al menos seis heridos

Por: Diana Leyva

30 Noviembre 2025, 16:51

Resultados preliminares apuntan que al menos tres de los lesionados son menores de edad. Este choque también provocó que la vialidad se cerrara de forma parcial

Con un saldo preliminar de por lo menos seis personas lesionadas, incluidos menores, fue el resultado de un fuerte choque registrado este domingo sobre la Carretera Apodaca Juárez, a la altura de Lomas de La Paz.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas, cuando un automóvil compacto de color rojo y una unidad de transporte de personal se impactaron entre sí, dejando varios lesionados, incluidos varios menores.

Captura de pantalla 2025-11-30 165634.png

Personal de Protección Civil Nuevo León, Policía Municipal de Apodaca y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a los afectados, quienes sufrieron de diversas lesiones, así como contusiones en el área del cráneo y las piernas.

ab29e7d7-fd63-4ce0-8109-b1c1aacd6591.jpg

Bajo las constantes precipitaciones, los cuerpos de emergencia se dieron a la tarea de revisar a todos los involucrados, tanto al interior de los vehículos, como en el exterior con sillas instaladas a lado de las unidades.

a25627d3-c6da-4d3f-9958-21f75edd9724.jpg

La vialidad se vio parcialmente cerrada por este accidente, el cual aparentemente obstruyó hasta tres carriles de esta importante arteria vial tanto con los residuos del impacto, como las propias unidades.

9c393e34-2ea6-4698-ae4e-53557ec65a79.jpg

Las víctimas que requirieron de mayor atención médica, fueron trasladadas a hospitales cercanos.

 

