Colgar y verificar: claves para evitar caer en extorsiones

Ante los engaños dirigidos a trabajadoras domésticas y guardias, autoridades advierten que la prevención debe comenzar desde antes de recibir una llamada

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Colgar una llamada sospechosa, verificar cualquier instrucción directamente con los empleadores y conservar la información recibida puede evitar que una extorsión termine en un robo millonario.

Ante los engaños dirigidos a trabajadoras domésticas y guardias de seguridad en Nuevo León, autoridades ministeriales advierten que la prevención debe comenzar desde antes de recibir una llamada, mediante protocolos que impidan que los empleados tomen decisiones bajo presión.

Gilberto Marín, encargado de manejo de crisis de la Fiscalía Especializada Antisecuestros, explicó que las personas que tienen trabajadores a su cargo deben establecer instrucciones claras para actuar ante cualquier emergencia o solicitud extraordinaria.

“Las recomendaciones deben estar basadas antes de empezar la extorsión telefónica. Toda persona que tiene personas a su cargo, que tiene empleados de cualquier tipo, debe tener un protocolo establecido. De una manera muy coloquial o muy sencilla, debería ser: hable quien te hable, problema que se presente, tú le vas a hablar a él. Por ningún motivo vas a hacer otra acción que no sea hablarle a él”.

El funcionario agregó que también es importante designar a una persona de confianza que funcione como enlace entre los trabajadores y los propietarios, para evitar que los empleados intenten resolver por su cuenta situaciones que supuestamente involucran a sus patrones.

Otra de las principales recomendaciones es no permanecer en la llamada cuando comiencen las instrucciones inusuales, amenazas o solicitudes de dinero, documentos y objetos de valor.

Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones, señaló que una de las principales estrategias de los delincuentes consiste en impedir que la víctima cuelgue y pueda comprobar si lo que le están diciendo es verdad.

“Yo creo que cuando has escuchado sobre este tipo de cosas, pues al momento de una llamada, puedes poner inmediatamente un alto. Como recomendación principal, lo que nosotros siempre decimos es que, inmediatamente, cuando empiezas a recibir algún tipo de amenaza, la idea es que se corte la llamada”.

Cantú explicó que en el caso de las empleadas domésticas y los guardias de seguridad, el engaño puede ser más difícil de identificar porque los delincuentes buscan generar confianza y hacerles creer que están ayudando a sus empleadores.

Por ello, insistió en que cualquier solicitud debe verificarse directamente con el patrón, gerente o propietario antes de realizar movimientos de dinero o entregar pertenencias.

Además de colgar y verificar, las autoridades piden no borrar mensajes, números telefónicos, cuentas bancarias, comprobantes de depósitos ni cualquier otra información relacionada con el intento de extorsión.

“También es importante mantener este tipo de información para la autoridad. Mucha gente a veces destruye la información, porque estos mismos sujetos te indican que borres los números, que borres las conversaciones, que borres los depósitos, las fichas, los números de cuenta que apuntaste y todo eso. Bueno, eso también es importante a veces para nosotros seguir y continuar con una investigación, porque si no, prácticamente estamos a ciegas”, comentó el director de la AEI.

La Fiscalía también mantiene acciones para identificar los números utilizados por los delincuentes, rastrear las cuentas bancarias receptoras y reconstruir los recorridos de los objetos robados.

En ese sentido, Gilberto Marin explicó que las investigaciones comienzan con el análisis de los teléfonos y dispositivos utilizados para establecer el origen de las llamadas y seguir las pistas que dejan los intermediarios.

“Nosotros como secuestros trabajamos mucho con la telefonía, trabajamos mucho con los aparatos electrónicos, entonces el primer paso son los teléfonos del cual inició esa primera llamada”.

El funcionario añadió que los vehículos de transporte por aplicación también dejan registros que pueden ser utilizados para reconstruir los traslados de los paquetes.

“En este modus operandi, en la segunda parte de este tipo de extorsión, las cosas que se encontraron dentro de la residencia van y se entregan a un vehículo. Generalmente, o en los casos que hemos investigado nosotros, todos esos vehículos son de alquiler de plataforma, son alquilados a través del sistema normal. Entonces, todo eso deja una línea y, de ahí, nos empezamos a basar para llegar a los responsables”.

Por su parte, Esteban Cantú informó que la Agencia Estatal de Investigaciones mantiene campañas de información, pláticas en empresas, asociaciones civiles, preparatorias y universidades para alertar sobre las distintas modalidades de extorsión.

También invitó a la ciudadanía a acercarse a la institución para solicitar capacitaciones y reportar cualquier intento de engaño, incluso cuando no se haya realizado algún depósito o entrega de pertenencias.

El director de la AEI destacó que la colaboración ciudadana es fundamental para obtener información que permita identificar a los responsables, desactivar líneas telefónicas utilizadas para estos delitos y avanzar en las investigaciones.

Finalmente, recordó que los padres de familia también deben estar atentos a las actividades digitales de sus hijos, especialmente ante el reclutamiento de menores mediante videojuegos, donde pueden recibir ofrecimientos económicos para participar en el traslado de paquetes.

La advertencia de las autoridades es clara: ninguna emergencia debe resolverse bajo presión telefónica. Colgar, verificar directamente con la persona involucrada y denunciar puede evitar que una llamada termine convirtiéndose en un robo y que más personas sean utilizadas por estas redes delictivas.