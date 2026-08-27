Colegio Tonallí colabora con Fiscalía; mantiene clases normales

De acuerdo con la directora, las denuncias habrían sido presentadas ante las autoridades desde mayo pasado, pero no fueron notificadas al Colegio

Luego del cateo realizado por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en las instalaciones del colegio, la institución informó que la diligencia derivó de una investigación relacionada con acusaciones contra una persona que labora en el plantel.

A través de un comunicado dirigido a padres de familia y a la comunidad en general, Elsa Rovira, directora general del Colegio, señaló que la institución desconocía la investigación y que las autoridades acudieron este miércoles para solicitar información relacionada con el colaborador, sin precisar la naturaleza de las acusaciones.

De acuerdo con la directora, las denuncias habrían sido presentadas ante las autoridades desde mayo pasado, pero no fueron notificadas al Colegio.

“Seguimos en espera de que las autoridades determinen si los hechos denunciados son ciertos y apoyaremos las sanciones que se dicten contra la persona que resulte responsable”, señaló Rovira.

La directora confirmó además que el trabajador señalado fue separado de sus funciones mientras se desarrolla la investigación y aseguró que el Colegio está colaborando con las autoridades ministeriales.

Como parte de las medidas implementadas para reforzar la seguridad de los estudiantes, la institución anunció controles de confianza para su personal, el monitoreo de más de un centenar de cámaras de vigilancia y nuevas reglas de acompañamiento, con el objetivo de evitar que un menor de edad permanezca a solas con un adulto.

“Estamos colaborando con las autoridades investigadoras y hemos reforzado las medidas para garantizar la seguridad de nuestros alumnos, comenzando con controles de confianza a nuestro personal, el monitoreo de más de un centenar de cámaras de seguridad y reglas de acompañamiento para que ningún menor de edad se encuentre a solas con un adulto”, se agregó.

Rovira reconoció la preocupación generada entre las familias y aseguró que la prioridad de la institución es preservar la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, afirmó que, pese al cateo, el Colegio continuará operando con normalidad y que el inicio de clases se mantiene conforme al calendario oficial.

La directora también pidió a las autoridades que la investigación se lleve a cabo con sensibilidad y con estricto apego al interés superior de niñas y niños.

Finalmente, Rovira agradeció las muestras de apoyo recibidas y aseguró que mantendrá abiertos los canales de comunicación con las familias para compartir la información oficial que se derive de la investigación.

La institución recordó que cuenta con 34 años de trayectoria y sostuvo que la confianza de los padres de familia constituye uno de los principales valores para continuar con su labor educativa.

EL Horizonte publicó que elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizaron la mañana de este martes un cateo en las instalaciones del Colegio Tonallí, ubicado en la comunidad de El Uro, al sur de Monterrey, como parte de una investigación relacionada con un trabajador presuntamente con delitos de índole sexual y trata de personas.