Colapsan aguas negras desde hace un mes sector de San Nicolás

Habitantes de la colonia Iturbide Primer Sector reportan escurrimientos que se extienden por más de cinco cuadras, malos olores y brotes de aguas residuales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Aguas negras recorren las calles, los malos olores impiden a las familias abrir las ventanas y el drenaje ha comenzado a brotar al interior de algunas viviendas. Esta es la situación que enfrentan desde hace más de un mes habitantes de la colonia Iturbide Primer Sector, quienes piden una solución urgente a Agua y Drenaje.

El problema se acentúa mas en una alcantarilla ubicada en el cruce de las calles Benito Juárez y Castilla, donde el agua residual se desborda y se extiende por más de cinco cuadras, hasta llegar a la avenida Universidad.

De acuerdo con un recorrido realizado por Info7, se identificaron aproximadamente cuatro alcantarillas con riesgo de desbordamiento.

La situación afecta a peatones, automovilistas y comerciantes, pero también representa una dificultad para los estudiantes y las madres de familia que transitan con sus hijos por el sector, debido a la cercanía de la Preparatoria 16 y de instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Eduardo Hernández, habitante de la colonia, compartió que los malos olores han alterado las actividades cotidianas de su familia.

“No comemos ni a gusto por el mal olor, y sí, muy fuerte. Tenemos que tener las puertas cerradas”, compartió el vecino.

Además, señaló que la semana pasada el agua residual brotó por el resumidero de la regadera dentro de su casa, lo que provocó que el área se inundara en cuestión de minutos y que la familia tuviera que comenzar a retirar el agua por sus propios medios.

Eduardo indicó que han realizado reportes ante Agua y Drenaje, pero la respuesta que reciben es que el problema permanece en espera, sin que hasta el momento tengan una solución definitiva.

“Es lo único, pero no hay un ‘estamos trabajando en ello’ o ‘hay una solución pronta’. Es solamente la solución que dan por lo pronto, que está en espera”, explicó.

Los residentes señalaron que anteriormente también se registró un desbordamiento en la zona de la Preparatoria 16, la cual permaneció durante aproximadamente tres meses antes de ser atendido.

Ante el avance de los escurrimientos y el impacto en sus viviendas, en su desesperación los vecinos hacen nuevamente un llamado a las autoridades para que acudan a revisar la red sanitaria, reparen las alcantarillas afectadas y realicen las labores de limpieza necesarias.

“De rodillas, vengan a ayudarnos, Agua y Drenaje, porque sí, ya es mucho el malestar, la incomodidad para nosotros, desde la alimentación y el olor; todo eso es muy fuerte”, expresó Eduardo.