Colapsa techo de lámina en primaria de Juárez tras lluvias

La estructura metálica de aproximadamente 10 metros de largo cubría la zona donde los estudiantes se sentaban a almorzar durante el recreo

La estructura metálica que sostenía el techo en el área de recreo en una escuela primaria, colapsó tras las fuertes lluvias en el municipio de Juárez.

El plantel educativo “Alhóndiga de Granaditas”, se localiza sobre la calle Francisco Villa, en la colonia Infonavit Francisco Villa.

La estructura metálica de aproximadamente 10 metros de largo por cuatro de alto, se encontraba instalada del lado izquierdo del patio de recreo.

El techo de lámina cubría la zona donde los menores se sentaban para almorzar durante el recreo.

La caída del techo movilizó a elementos de Protección Civil de Juárez quienes acordonaron el área, mientras que las clases fueron suspendidas debido al incidente.

Los primeros maestros que llegaron al plantel advirtieron a la Secretaría de Educación y a las autoridades sobre el problema.

Los menores que arribaron al plantel fueron avisados sobre la suspensión de actividades.