Colapsa Libramiento Noreste por tráiler varado en paso elevado

El tractocamión circulaba en dirección de García hacia Apodaca, cuando la parte delantera de la caja, habría cedido por el peso de la carga.

Un tráiler quedó varado sobre un paso elevado del Libramiento Noreste, luego de que presuntamente la caja de la unidad cediera debido al peso de la carga, provocando un severo congestionamiento vial durante varias horas en el municipio de Escobedo.

El percance se registró alrededor de las 10:00 horas sobre el paso elevado del Libramiento Noreste, en su cruce con la carretera a Monclova. De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión circulaba de poniente a oriente, en dirección de García hacia Apodaca, cuando la parte delantera de la caja, que transportaba diversos productos, habría cedido por el peso de la carga.

Esta situación ocasionó que la pesada unidad quedara inmovilizada sobre uno de los carriles del paso elevado, obstruyendo parcialmente la circulación y provocando una intensa carga vehicular.

La afectación vial se extendió por varias horas, formando filas kilométricas sobre el Libramiento Noreste en sentido hacia Apodaca, mientras cientos de automovilistas avanzaban lentamente por la zona.

En el sitio permanecieron representantes de la aseguradora del vehículo, quienes realizaron las diligencias correspondientes para documentar el incidente y coordinar las maniobras necesarias para retirar el tractocamión con el apoyo de una grúa de gran capacidad.

El accidente únicamente dejó daños materiales y una importante afectación a la movilidad, sin que se reportaran personas lesionadas. Las labores para liberar completamente la vialidad se prolongaron debido a la complejidad del retiro de la pesada unidad.