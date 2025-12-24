Colapsa la Carretera Nacional previo a la Nochebuena

Según informaron varios automovilistas y como constató INFO7, los vehículos circulan lentamente en dirección de Santiago por el tramo del Álamo, pasando Allende

Horas antes de que se celebre la Nochebuena y Navidad, la Carretera Nacional se mostró colapsada en un tramo bastante amplio entre los municipios de Santiago y Allende.

Según informaron varios automovilistas y como constató INFO7, los vehículos circulan lentamente en dirección de Santiago por el tramo del Álamo, pasando Allende a la altura de la Chancaca.

Sin embargo, lejos de ser por una intensa carga vehicular, el motivo del tráfico fue debido a obras de mantenimiento en el camino, pues al llegar al punto máximo del tráfico, se observó una máquina y personal realizando esta tarea.

Estas maniobras provocaron el cierre de un carril de baja velocidad y el acotamiento, por lo que se generó un gran embotellamiento en la zona, la cual también estaba mal señalizada.

Pero eso no era todo, pues en este tramo federal se encontraba una barredora que esparcía grava, la cual sale volando y llega a dañar los vehículos que circulan por la zona, buscando reunirse con sus familias para los días más importantes de las fiestas decembrinas.