Colapsa fachada en vivienda del centro de Monterrey

El colapso parcial de la fachada de una vivienda provocó daños en un semáforo la tarde de este miércoles en el Centro de Monterrey.

Inicialmente se reportó una posible explosión

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Tomás Alba Edison y José María Luis Mora, en la colonia Pedro Lozano, donde inicialmente se reportó una posible explosión a través de la línea de emergencias de Protección Civil Monterrey.

Autoridades descartan explosión

Sin embargo, al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio descartaron la presencia de una explosión y determinaron que se trató de la caída de parte de la fachada del inmueble, aparentemente a causa de la falta de mantenimiento en la estructura.

La propietaria del domicilio, identificada como Hilda de 42 años, se encontraba en el lugar al momento de la inspección.

No se reportan personas lesionadas

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, así como Bomberos de Nuevo León, realizaron la revisión correspondiente y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

El derrumbe también ocasionó daños en un semáforo cercano y dejó escombros sobre la vía pública, por lo que se solicitó la intervención de personal de Ingeniería Vial y Servicios Públicos para atender la situación.

Asimismo, elementos de Tránsito de Monterrey apoyaron en la zona para evitar afectaciones mayores al flujo vehicular.