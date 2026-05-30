Colapsa estructura de concreto en el Centro de Monterrey

Un pesado bloque de concreto se desprendió de una pared aparentemente perteneciente a un inmueble antiguo que ya había sido derrumbado

Durante la madrugada de este viernes se registró el colapso de una estructura de concreto en pleno centro de Monterrey, dejando bloqueada parte de la banqueta y del carril lateral de la avenida Pino Suárez, a la altura de las calles Padre Mier y Ocampo.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando un pesado bloque de concreto se desprendió de una pared aparentemente perteneciente a un inmueble antiguo que ya había sido derrumbado y donde actualmente se desarrollan trabajos para una nueva construcción.

De acuerdo con los primeros reportes, la pared también colinda con una plaza comercial ubicada en la zona.

La caída de la estructura provocó además daños en el cableado instalado en el sector, incluyendo líneas de telefonía, internet y algunos cables con energía eléctrica pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, más de cuatro horas después del incidente únicamente se mantenía presencia de elementos de Policía y Tránsito de Monterrey, así como trabajadores de una compañía de telefonía e internet que realizaban el retiro de cables afectados. Hasta antes de las 8:00 de la mañana no se observaba personal de la CFE ni trabajadores de la obra en construcción o de la plaza comercial aledaña.

Las autoridades acordonaron gran parte de la cuadra para evitar riesgos a peatones y automovilistas, afectando incluso el acceso principal a la plaza comercial y una parada oficial de transporte público ubicada en el sitio.

La situación obligó a cientos de usuarios del transporte urbano a trasladarse hasta la esquina de Ocampo para solicitar la parada a las distintas rutas que circulan por el sector.

A pesar de lo aparatoso del colapso, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.