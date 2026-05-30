Colapsa caja de tráiler y bloquea cruce en la colonia Bellavista

El hecho generó complicaciones viales en el sector de la colonia Bellavista durante varios minutos, sin que se reportaran personas lesionadas

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La caja seca de un tráiler colapsó mientras circulaba por calles de la colonia Bellavista, en Monterrey, lo que provocó afectaciones a la vialidad y la movilización de autoridades de tránsito.

El incidente se registró en el cruce de las calles Julián Villagrán y Pedro María Anaya, donde el tractocamión quedó atravesado tras el colapso de la estructura de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido presuntamente por un error humano, luego de que no se desplazaran correctamente los ejes de la unidad y además se registrara un exceso de peso, situación que derivó en el colapso de la caja seca.

Tras el percance, elementos de Tránsito de Monterrey arribaron al sitio para coordinar la circulación vehicular y realizar labores de abanderamiento mientras se efectuaban las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

El hecho generó complicaciones viales en el sector de la colonia Bellavista durante varios minutos, sin que se reportaran personas lesionadas.