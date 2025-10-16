Colapsa barda en fraccionamiento La Montaña en Santa Catarina

De acuerdo con testimonios de los habitantes, el muro colindaba con un terreno donde actualmente se construye una agencia de autos

Una barda perimetral de aproximadamente 45 metros de largo colapsó en el fraccionamiento La Montaña, en el municipio de Santa Catarina, generando daños estructurales en varias viviendas ubicadas sobre la calle Nevado de Toluca.

De acuerdo con testimonios de los habitantes, el muro colindaba con un terreno donde actualmente se construye una agencia de autos.

Señalaron que las labores de construcción no se han realizado con las precauciones necesarias, lo que, sumado al reblandecimiento del terreno por las recientes lluvias, habría provocado el derrumbe.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina, quienes realizaron una inspección inicial para valorar los daños.

De momento, se espera que la constructora encargada de la obra retire los escombros para que las autoridades puedan llevar a cabo una evaluación más detallada y determinar si procede una posible suspensión temporal de los trabajos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas tras el incidente; sin embargo, los vecinos afectados externaron su preocupación por la integridad de sus viviendas y pidieron a las autoridades una revisión exhaustiva del proyecto de construcción.