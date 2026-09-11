Colapsa avenida Sendero Divisorio tras accidente vial

El accidente involucró a un automóvil Chevrolet Chevy y un vehículo Hyundai, luego de que presuntamente uno de los conductores invadiera el carril

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Una colisión entre dos vehículos provocó el cierre momentáneo de la circulación sobre la avenida Sendero Divisorio, en el paso elevado ubicado en su cruce con Manuel L. Barragán, en los límites de San Nicolás de los Garza y Escobedo.

El accidente involucró a un automóvil Chevrolet Chevy y un vehículo Hyundai, luego de que presuntamente uno de los conductores invadiera el carril por donde circulaba el otro vehículo, ocasionando el impacto.

Tras el choque, tres personas resultaron lesionadas. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y valoraron a dos tripulantes del Chevy y a una persona que viajaba en el Hyundai.

Afortunadamente, ninguno de los involucrados requirió ser trasladado a un hospital.

La circulación en Sendero Divisorio, en dirección de poniente a oriente, permaneció completamente paralizada durante algunos minutos, generando complicaciones para los automovilistas que utilizaban esta importante vía.

El accidente fue atendido alrededor de las 08:10 horas y, poco después, tras retirar los vehículos siniestrados, los dos carriles fueron nuevamente habilitados a la circulación.