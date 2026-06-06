Colapsa autopista Monterrey-Saltillo tras choque

Percance vial entre una camioneta y un tractocamión obstruyen por completo los carriles con dirección de Monterrey hacia Saltillo

La circulación en la autopista Monterrey-Saltillo se vio severamente afectada la mañana de este viernes 5 de junio, luego de un aparatoso accidente en el que participaron una camioneta y un tractocamión a la altura del kilómetro 55, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión presuntamente colisionó contra la camioneta y posteriormente terminó impactándose contra uno de los muros de contención que dividen los sentidos de circulación de la vía.

Tras el encontronazo, ambas unidades quedaron atravesadas sobre la carpeta asfáltica, obstruyendo por completo los carriles con dirección de Monterrey hacia Saltillo, lo que provocó importantes complicaciones para miles de automovilistas que transitaban por la zona.

Al lugar arribaron cuerpos de auxilio y ambulancias para brindar atención a las personas involucradas en el percance. Aunque el accidente generó una intensa movilización de los servicios de emergencia, de manera preliminar se informó que los ocupantes de los vehículos no presentaban lesiones de gravedad.

La obstrucción total de los carriles ocasionó filas kilométricas que se extendieron por varios kilómetros, mientras elementos de seguridad y personal de apoyo vial trabajaban en las maniobras para retirar las unidades siniestradas y restablecer la circulación.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas, ya que las labores para liberar la vía provocaron importantes retrasos durante gran parte de la mañana.