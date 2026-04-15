Colabora Monterrey para indagar ejecución en San Pedro

El municipio entregó videograbaciones provenientes del sistema de vigilancia que podrían abonar a trazar la ruta de escape del asesino

El municipio de Monterrey ya colabora para ubicar al responsable del asesinato cometido a plena luz del día en el sector Arboleda, en San Pedro.

Y es que, tras la ejecución, se montaron múltiples operativos, uno de ellos sobre la avenida Lázaro Cardenas en los límites de ambos territorios.

El alcalde regiomontano, Adrián de la Garza, detalló que le solicitaron la participación en las indagatorias.

“Es un asunto que nos atañe a todos, y todos nos tenemos que sumar para hacer los esfuerzos correspondientes para dar con los responsables y que no se presenten este tipo de actos. “La Policía de Monterrey siempre ha actuado en una coordinación estrecha con todas las policías municipales, con la Agencia Estatal de Investigaciones, con la Fiscalía del Estado”, dijo, “ayer no fue la excepción”.

Entregan videograbaciones y reservan detalles

Cuestionado sobre la naturaleza de su colaboración, y si ésta ya arrojó algún resulto positivo, el alcalde no abundó en detalles.

“Ese tema sí se lo quisiera reservar a la Fiscalía, que ellos puedan administrar la información porque no quiero entorpecer el desarrollo de la investigación”, agregó.

Sin embargo, una fuente reveló que el municipio entregó videograbaciones provenientes del sistema de vigilancia que podrían abonar a trazar la ruta de escape del asesino.

El lunes, a las 12:50 del mediodía, un hombre identificado como Juan Carlos García Núñez originario de Sinaloa fue ejecutado al exterior del complejo residencial Arboleda.