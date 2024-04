Coinciden especialistas: Sheinbaum 'sale bien librada'

Al término del primer debate presidencial especialistas consultados por INFO7 coincidieron en que la menos afectada fue la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, contrario a la abandera panista, Xóchitl Gálvez.

Con un formato para compartir ideas que duró dos horas las candidatas y el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, además de propuestas, buscaron desacreditar los argumentos de sus contrincantes.

Este ejercicio tuvo una estructura muy larga y perdió el interés del público por esta situación, aseguró el periodista y analista político, Omar Cervantes Rodríguez, quien declinó el gane en nombre de la morenista.

“Me parece que el formato del debate es muy largo y creo que los ciudadanos en general seguramente no vieron el debate completo, creo que hay un área de oportunidad ahí en el debate.

“Yo me atrevería decir sin temor a equivocarme que la ganadora fue Claudia Sheinbaum, justo por lo que acabo de decir, tomando en cuenta que me parece que los ciudadanos en general no lo vieron, ella hizo una estrategia inteligente de no caer en la provocación”, sentenció Cervantes Rodríguez.

Para otros Xóchitl Gálvez fue la aspirante que perdió contundentemente este debate, mientras que el candidato por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, supo jugar sus cartas y atacar cuando fue necesario y mantener su posición en esta contienda, aseguró Oscar Tamez, experto en la materia.

“Más allá de quien gana, veo una sola perdedora que es Xóchitl Gálvez, insegura siempre, su vista perdida, sus ataques fueron muy contestados por la candidata que evidentemente va en puntera y un debate donde Jorge Álvarez Máynez supo capitalizar el no tener nada que perder.

“Supo golpear en su momento a ambas candidatas, con temas muy estratégicos, supo mantener su posición y esto creo que le da una ventaja, no una ventaja electoral como para pensar en ganar, pero si un reconocimiento en la posición del tablero actual”, comentó Tamez.

Otros expertos coincidieron en este resultado, pero también descalificaron el formato del debate que fue extenso y no dio el tiempo necesario para que los tres candidatos se explayaran en su tiempo de intervención.

