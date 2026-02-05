Coincide PRI, PAN, PRD con Morena en puntos para presupuesto

Algunos puntos que presentó la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde fue un presupuesto sin deuda, no aumento de impuestos ni nuevos impuestos

Las bancadas del PRI, PAN, PRD e independiente aseguraron que coinciden en todos los puntos que Morena presentó para poder avanzar en el tema presupuestal.

Durante una rueda de prensa los coordinadores de todas estas bancadas, como la presidenta de la comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza y la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, indicaron que algunos de los puntos están dentro de lo que ellos ya habían presentado y los que no podían trabajarlo en un nuevo dictamen en la comisión.

“Hoy vemos con muy buenos ojos que plantean temas en cómo sí pueden transitar por un presupuesto que beneficie a nuevo León. Y para nosotros lo vemos con mucha alegría porque coincidimos completamente con los puntos que ellos presentan hoy. “Hoy coincidimos en que esos cinco puntos que plantearon en su rueda de prensa en la mañana, pues prácticamente ya están en el dictamen, ya están contemplados, así que pudiéramos trabajar fácilmente para avanzar a que nuevo León tenga un presupuesto para el 2026 con dos terceras partes de los votos de este congreso”, dijo el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

Los puntos que presentó la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde fue un presupuesto sin deuda, no aumento de impuestos ni nuevos impuestos, darle marcha atrás al reajuste tarifario en el transporte urbano, avalar una pensión para las personas con discapacidad y un presupuesto justo para todos los municipios.

El coordinador del PRI, Heriberto Treviño dijo que ellos están a favor de todos los puntos, solo habría que trabajarlos en la comisión de presupuesto tras llegar a un acuerdo.

“Creo que coincidimos en muchos de los aspectos que se han mencionado. Ya lo dijeron quien me antecedió la palabra, no al tarifazo, no a la deuda, no a los impuestos, apoyo a discapacitados, etcétera. “Entonces creemos que todo esto que se ha venido mencionando de alguna manera nuestro grupo parlamentario, al igual que el acción nacional y el PRD y la bancada independiente, pues tenemos mucha afinidad con esos puntos que ellos mencionaron porque también ha sido banderas que nosotros hemos tenido en los últimos meses y bueno, pues reiteramos que ojalá y se pudiera trabajar próximamente”, agregó Heriberto Treviño.

Lorena de la Garza agregó que este jueves a las 11:00 de la mañana se reunirán en la Comisión de Presupuesto, para que en el dictamen que el gobernador, Samuel García, vetó hacer las modificaciones necesarias para poder transitar junto con Morena.

“Teniendo todas estas coincidencias, no vemos por qué no podríamos estar en condiciones para avanzar y lograr que nuevo León tenga un presupuesto justo y equitativo.

“Esperamos a la bancada de morena y a los aliados de morena para tener un diálogo y poder darle a nuevo León el presupuesto justo que merece y que hemos aprobado en este congreso”, agregó Lorena de la Garza.

Si PRI, PAN, PRD, la bancada independiente, Morena, Partido del Trabaja (PT) y Partido Verde (PVEM) llegan a un acuerdo, estarían aprobando el presupuesto con 33 votos, lo cual por automático se debe publicar en el Periódico Oficial del Estado.