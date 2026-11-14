Cobra la diabetes 10 vidas al día en Nuevo León

En México, más de 14 millones de adultos viven con diabetes y en Nuevo León tres de cada diez personas enfrentan esta enfermedad

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La diabetes es una enfermedad que puede cambiar la vida de una persona desde la infancia. Lo que para muchos niños significa jugar y disfrutar de esta etapa, para quienes viven con este diagnóstico también implica aprender a medir su glucosa, contar carbohidratos y aplicar insulina.

En México, más de 14 millones de adultos viven con diabetes, mientras que en Nuevo León tres de cada diez personas enfrentan esta enfermedad, de acuerdo con los datos citados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Las cifras también reflejan su impacto en la entidad: de 2020 a marzo de 2026 se registraron 23 mil 473 defunciones por diabetes mellitus en Nuevo León, lo que representa un promedio de 10 personas que mueren al día por esta enfermedad, de acuerdo con las estadísticas de defunciones registradas del INEGI.

La nutrióloga y educadora en diabetes en Asociación Mexicana De Diabetes En Nuevo León, Jessika Alanís, explicó que se trata de una enfermedad silenciosa, cuyos síntomas pueden pasar desapercibidos hasta que los niveles de glucosa ya se encuentran alterados.

“La diabetes es silenciosa, cuando se manifiestan síntomas de alerta, es cuando ya probablemente la glucosa esté alterada y se tenga un diagnóstico de diabetes”.

Existen tres tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y gestacional. La especialista señaló que la tipo 2 es la más común y advirtió que cada vez observa más casos de niños en consulta.

“Sí se ha visto este año, en consulta fue muy común ver como la atención a niños se incrementó un poquito más”.

Entre los factores relacionados con la diabetes tipo 2 se encuentran la mala alimentación y el sedentarismo, hábitos que pueden verse favorecidos por el uso prolongado de celulares, pantallas y videojuegos.

La especialista también alertó sobre síntomas que suelen normalizarse, como tener mucha sed, orinar frecuentemente y presentar pérdida de peso involuntaria, por lo que recomendó prestar atención a estas señales y acudir a una valoración médica.

En cuanto a la alimentación, explicó que no se trata de eliminar todos los carbohidratos, sino de mantener porciones equilibradas y combinar distintos grupos de alimentos.

“Un plato redondo donde la mitad esté lleno de vegetales, verduras crudas, cocidas a la plancha en ensalada, congeladas como se tengan en casa, una cuarta parte con algún alimento de origen animal como huevo, pescado, pollo, atún y la otra cuarta parte con algún carbohidrato que se seleccione como la tortilla de maíz, el arroz, los frijoles”.

También advirtió sobre los remedios que se promocionan para controlar la glucosa, pues ningún té, hierba o suplemento sustituye el tratamiento médico.

“La moringa, la berberina, diferentes tipos de tés, herbolaria, hay como tal una herbolaria que se llama insulina, es como una hierba, pero pues eso no reemplaza un tratamiento, verdad”.

Para Fernanda Tenorio, paciente en la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, quien vive con diabetes tipo 1, el tratamiento forma parte de su rutina diaria. Utiliza dos tipos de insulina: una rápida, que aplica antes de cada comida, y otra basal, que se administra por las noches.

“El tratamiento que yo llevo es insulina, llevo una insulina rápida y una insulina basal, y la rápida pues es antes de cada comida o conexiones, y la basal es, yo me la inyecto en la noche, es una vez, y pues yo no he dejado de hacer nada que me guste”.

Sin embargo, detrás de cada aplicación también hay una historia de adaptación, especialmente cuando el diagnóstico llega durante la niñez.

“Lo que una quiere siendo niña es jugar y así, y pues yo me estaba preocupando por inyectarme, saber cuánto hay carbohidratos”.

La especialista recordó que un control inadecuado de la enfermedad puede afectar los ojos, el corazón, los riñones y la sensibilidad de las extremidades, por lo que insistió en la importancia de la prevención y el seguimiento médico.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el llamado es a identificar oportunamente los síntomas, mantener hábitos saludables y no abandonar los tratamientos.

La Federación Internacional de Diabetes estima que México podría alcanzar los 20 millones de adultos con diabetes para el año 2050, un panorama que refuerza la importancia de atender esta enfermedad desde hoy.