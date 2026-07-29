Cobra exceso de velocidad vida de al menos 10 personas en julio

Municipios como Monterrey han reforzado operativos con radares de velocidad y filtros de revisión para detectar conductores que excedan los límites

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El exceso de velocidad y las maniobras imprudentes al volante han marcado un mes de julio trágico en Nuevo León.

En apenas unas semanas, alrededor de diez jóvenes han perdido la vida en accidentes viales registrados principalmente sobre la Carretera Nacional y la zona sur del área metropolitana de Monterrey.

Uno de los hechos más impactantes ocurrió la noche del 10 de julio en el municipio de Santiago, donde cuatro jóvenes murieron tras participar presuntamente en arrancones. La fuerza del impacto partió el automóvil en dos y provocó que los ocupantes salieran proyectados sobre la carpeta asfáltica.

Días después, un nuevo accidente volvió a enlutar a una familia. En el sector La Rioja, en Monterrey, un joven de 22 años falleció y cinco personas más resultaron lesionadas luego de que una camioneta perdiera el control, chocara contra un árbol y terminara volcada sobre el camellón central.

La tragedia más reciente ocurrió en el municipio de Allende. María Fernanda Camacho Berlanga, de 19 años y estudiante de Derecho, murió cuando el automóvil en el que viajaba junto a Saúl Cázares, de 22 años, salió del camino en una curva y se impactó violentamente contra una barda de piedra.

La joven falleció en el lugar, mientras que Saúl fue trasladado a un hospital, donde horas más tarde también se confirmó su muerte.

Estos casos forman parte de una serie de accidentes fatales en los que, de acuerdo con los reportes de las autoridades, el exceso de velocidad y la falta de respeto al reglamento de tránsito se mantienen como factores recurrentes.

Ante esta problemática, municipios como Monterrey han reforzado operativos con radares de velocidad y filtros de revisión para detectar conductores que excedan los límites permitidos o participen en carreras clandestinas.

Sin embargo, las autoridades insisten en que, más allá de los operativos, la prevención depende de la responsabilidad de quienes toman el volante.

Respetar los límites de velocidad y conducir con prudencia sigue siendo la principal medida para evitar que más jóvenes pierdan la vida en las carreteras de Nuevo León.