Cliente roba mochila a trabajadora de ferretería en Zuazua

Una joven fue víctima de la delincuencia en su lugar de trabajo cuando un hombre se llevó su mochila con los útiles escolares.

La denuncia llegó al reporte ciudadano de Info7 para pedir que le sea devuelta su herramienta de estudio.

De acuerdo con la abuela de la víctima, su nieta trabaja en una ferretería de la colonia Real de Palmas en Zuazua.

La cámara de seguridad del negocio captó cuando un hombre intenta llevarse la mochila en color lila aprovechando una distracción de la joven, pero luego la suelta. Después se hace pasar como cliente y hace una compra; cuando se dispone a retirarse, aprovecha de nuevo la distracción de la víctima y se lleva la mochila.

La joven asegura que el hombre que se llevó su mochila es un cliente habitual y que incluso cuenta con la dirección del sujeto, ya que anteriormente ha comprado material que llevan hasta su casa.

Los familiares de la joven solo piden que regrese la mochila porque dentro de ella solo tiene los útiles escolares.