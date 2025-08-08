Cliente es asesinado por mecánico tras discusión en General Terán

Un mecánico disparó y mató a su cliente tras una discusión por una falla mecánica en una camioneta, en una brecha del rancho Santa Anita, en General Terán

Una disputa por la reparación de una camioneta terminó en tragedia la tarde del jueves en el municipio de General Terán, Nuevo León, cuando un cliente fue asesinado a balazos por un supuesto mecánico en una brecha del rancho Santa Anita, ubicado en la comunidad Guadalupe La Joya.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 19:14 horas, luego de que Natividad Cuéllar Hernández, de 38 años y conocido como “Tivo”, discutiera con un hombre que presuntamente había realizado trabajos mecánicos en el vehículo de su padre. La unidad volvió a presentar una falla, lo que habría provocado el altercado entre ambos.

La situación escaló rápidamente hasta que el mecánico, cuya identidad no ha sido revelada, sacó un arma de fuego y disparó contra Cuéllar Hernández, impactándolo en el tórax. La víctima murió en el lugar.

Elementos de la policía municipal acudieron tras el reporte y acordonaron la zona, mientras que peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios en el sitio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ya que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones continúan trabajando de forma confidencial para esclarecer lo ocurrido y dar con el presunto responsable.