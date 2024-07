'Clausuran' vecinos AyD y piden destitución de Barragán

Con cierres esporádicos de la vialidad, vecinos de seis colonias protestaron y pidieron la destitución del titular de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán.

Los inconformes, además clausuraron simbólicamente las instalaciones de la empresa ubicada frente al Obelisco de Monterrey.

Dirigidos por Elizabeth Barrón, habitante de la colonia Mitras, los inconformes cerraron en intervalos de cinco minutos la avenida Juan Ignacio Ramón.

“Exigimos la renuncia de Barragán por incompetente, porque no es posible que el pueblo reciba agua podrida", dijo Elizabeth Barrón.

Además los vecinos expresaron estar en desacuerdo con el nuevo impuesto que el gobierno del estado quiere implementar como ayuda para las obras de reconstrucción.

Los vecinos de las colonias Hacienda Los Morales, Terminal Independencia Rafael Ramírez, Tecnológico y Las Puentes, desplegaron una lona disculpándose con la ciudadanía.

Durante la protesta, una vecina del municipio de Santa Catarina llegó hasta las instalaciones de Agua y Drenaje, con la intención de realizar un convenio.

María del Refugio Cerrato tiene que pagar mil 700 pesos por el servicio del mes de junio.

“Cómo es posible que me haya llegado esa deuda si casi tres semanas no tuve agua en mi casa, no es justo”, dijo María del Refugio.

