Clausuran tiradero en Arroyo El Barro, junto a fraccionamiento

El Grupo Garza Ponce, propietario del fraccionamiento declaró que el desecho de los escombros la estaba haciendo en conjunto con la empresa WEBBER

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, a través de la División Ambiental, realizó un operativo de inspección en el municipio de Santiago que resultó en la suspensión temporal total de actividades y el aseguramiento de maquinaria pesada en zonas aledañas al Arroyo El Barro.

Durante el despliegue de vigilancia, las autoridades identificaron múltiples violaciones a la Ley Ambiental del Estado.

Luego de que El Horizonte expusiera ayer el uso de un arroyo en Santiago como vertedero ilegal, donde el foco de contaminación se ubica a 300 metros de las obras de GP Residencial.

Hallazgos durante la inspección

Entre los hallazgos principales destacan se localizaron desechos de manejo especial dispuestos sobre suelo natural y a cielo abierto.

“Como parte de estas acciones de vigilancia, se realizaron visitas de inspección a distintos predios con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Ambiental del Estado y prevenir hechos que pudieran generar daños al medio ambiente”, se informó en un comunicado. “Durante los recorridos efectuados por el personal de la División, se detectaron irregularidades ambientales, entre ellas la disposición indebida de residuos de manejo especial, los cuales se encontraban sobre suelo natural y a cielo abierto, en diversas áreas inspeccionadas”

Suspensión de actividades y aseguramiento

Ante el riesgo inminente de daño ecológico, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente impuso la suspensión temporal total de las actividades en los sitios inspeccionados.

Además, se procedió al aseguramiento precautorio de una retroexcavadora utilizada para el movimiento de escombros y residuos cerca del cauce del agua. Como parte de la resolución, se dictaron "medidas de urgente aplicación" para que los responsables inicien de inmediato la limpieza de la zona y el manejo correcto de los desechos.

La División Ambiental reafirmó que los operativos de vigilancia continuarán en todo el territorio estatal para castigar a quienes infrinjan la normativa vigente.