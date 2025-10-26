Clausuran quinta en Escobedo por incumplir medidas de seguridad

Protección Civil y Comercio suspendieron el lugar tras detectar riesgo de accidente por falta de seguro, extintores y rutas de evacuación.

Por incumplir con las normas básicas de seguridad, autoridades de Escobedo clausuraron la Quinta Villanueva, ubicada en la colonia San Miguel de los Garza, luego de detectar múltiples irregularidades durante una inspección de rutina. La acción fue encabezada por elementos de Protección Civil municipal y la Dirección de Comercio, quienes constataron que el establecimiento carecía de seguro a terceros, extintores, rutas de evacuación y puntos de reunión, además de presentar fallas en las instalaciones eléctricas. Al determinar que el sitio representaba un riesgo potencial de accidente, ambas dependencias procedieron a colocar sellos de suspensión en el acceso principal. En el lugar se levantaron las actas correspondientes, de las cuales se definirá la sanción que enfrentará el propietario del inmueble.