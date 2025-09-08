Clausura Profepa área incendiada de Zinc Nacional

La empresa deberá limpiar la zona afectada durante cinco días y posteriormente deberán de dar un informe sobre los daños que se generaron por el incendio

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la clausura total temporal del área siniestrada en la planta de Zinc Nacional, en san Nicolás, como medida de seguridad tras un incendio registrado en un tanque de almacenamiento.

Fue el sábado que esta sanción se aplicó a zinc Nacional por parte de la Profepa y será temporal, ya que la empresa deberá limpiar la zona afectada durante cinco días y posteriormente deberán de dar un informe sobre los daños que se generaron por el incendio.

“Esta medida se impuso debido a una explosión e incendio en un tanque cilíndrico de almacenamiento de 146.5 m³. Dicho tanque suele almacenar ácido clorhídrico al 28%, si bien, de acuerdo con información de la empresa, se encontraba vacío desde 14 días antes del incidente. “El siniestro se originó durante la realización de trabajos de mantenimiento con soldadura, que provocaron la combustión del recubrimiento interno de plástico del tanque y la voladura de su tapa, y fue controlado mediante la aplicación de agua y polvo químico seco”, se lee en el comunicado de la Profepa.

Así mismo, Zinc Nacional también deberá dar manejo y disposición final a los residuos generados por el incendio y exhibir los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos, junto con autorizaciones de Semarnat y de las empresas transportistas de disposición final.