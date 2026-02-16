Clausura Guadalupe fiesta clandestina con 250 menores

Los uniformados confirmaron la realización de un evento tipo baile que no contaba con los permisos correspondientes de Espectáculos ni de Alcoholes.

Un evento con más de 250 personas, en su mayoría menores de edad, que operaba de manera ilegal en la colonia Bosques de la Pastora fue clausurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, tras múltiples denuncias de vecinos por ruido excesivo y desorden.

Clausuran fiesta masiva en inmueble conocido como la ‘Mansión’

La intervención policial se registró este domingo en un inmueble ubicado sobre la calle Bosques de la Sierra, conocido como la “Mansión”.

“Policías de Guadalupe detuvieron una fiesta masiva donde se congregaron más de 250 personas, entre ellos menores de edad, y detuvieron a un hombre por alterar el orden”.

Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron la realización de un evento tipo baile que no contaba con los permisos correspondientes de Espectáculos ni de Alcoholes.

Detectan consumo de alcohol en menores de edad

Durante la inspección, los elementos de seguridad detectaron una situación crítica: la presencia de menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas.

Ante la falta de permisos y la violación a la normatividad vigente (Artículo 9, Fracción II), se solicitó el apoyo de la Dirección de Ordenamiento y Verificación.

Detienen a velador del inmueble

En el lugar fue detenido Gabriel "N", de 42 años, velador del sitio, por alterar el orden público, quedando a disposición del juez calificador.

Al momento de la intervención de las autoridades, ninguno de los asistentes se identificó como organizador del evento ni se reveló si hubo costo por la entrada.

Invitación del evento incluía requisito de soltería

Según versiones, en la invitación del evento se pedía como requisito ser “solteros”.

“Ésta es la única fiesta que no cree en el amor”.

Vecinos reportaron ruido y bloqueo de vialidad

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades contabilizaron una afluencia de entre 200 y 250 personas en el interior, mientras que cerca de 100 personas más se encontraban aglomeradas en el acceso principal, bloqueando la vialidad y alterando la tranquilidad del sector.

“Derivado de múltiples reportes ciudadanos por ruido excesivo y alteración al orden, elementos de la corporación se desplegaron alrededor del inmueble ubicado en la calle Bosques de la Sierra, en la Colonia Bosques de la Pastora”.

Las autoridades explicaron que los vecinos realizaron el aviso a las corporaciones del municipio.

La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de actividades que ponen en riesgo a los jóvenes y afectan la convivencia vecinal.