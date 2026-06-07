Clausura Conagua pozo ilegal en Santa Catarina

La extracción de agua para uso industrial carecía de permiso federal; las sanciones económicas podrían superar los 500 mil pesos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), clausuró un pozo de agua que operaba sin autorización federal en el municipio de Santa Catarina, luego de una denuncia ciudadana presentada mediante el Portal de Denuncias en Materia de Aguas Nacionales (Podan).

La intervención se realizó tras una inspección efectuada por personal técnico y jurídico de la dependencia en un establecimiento industrial ubicado en la colonia Microempresarios.

Durante la revisión se confirmó la existencia y operación de un pozo profundo destinado a la extracción de agua subterránea para actividades de servicios e industriales.

De acuerdo con la autoridad, el aprovechamiento era utilizado por una empresa dedicada a la fabricación de viguetas de concreto, la cual no contaba con título de concesión ni permiso expedido por la federación para realizar la extracción del recurso hídrico.

Ejecutan clausura precautoria

Tras constatar las irregularidades y en cumplimiento de la orden de inspección correspondiente, la Conagua procedió a la clausura precautoria del pozo y colocó sellos oficiales para impedir que continuara la extracción de agua del Acuífero Área Metropolitana de Monterrey.

El director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, afirmó que las acciones de vigilancia contra aprovechamientos irregulares continuarán fortaleciéndose en toda la región.

El funcionario señaló que la operación de pozos sin autorización afecta el manejo ordenado del recurso hídrico y genera condiciones desiguales frente a quienes cumplen con la normatividad vigente.

Asimismo, destacó que la dependencia mantiene la atención a denuncias ciudadanas para actuar de manera inmediata en la protección de los acuíferos.

Multas podrían superar los 500 mil pesos

Además de la clausura del aprovechamiento, la Conagua informó que iniciará el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades derivadas de la extracción irregular de agua.

Como resultado de dicho proceso, podrían imponerse sanciones económicas superiores a los 500 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales.

La dependencia federal indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la extracción ilegal de agua, proteger los acuíferos de la región y promover una gestión hídrica basada en la legalidad y la sustentabilidad.