Clausura Conagua pozo ilegal en restaurante de San Nicolás

La extracción se realizaba sin contar siquiera con un medidor volumétrico totalizador, instrumento obligatorio para este tipo de operaciones en pozos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró un pozo profundo ilegal del que un restaurante en San Nicolás extraía agua para labores sanitarias.

Fue una denuncia anónima la que alertó a la dependencia federal sobre la explotación irregular de agua subterránea.

Detectan extracción irregular de agua en restaurante

El local, un bufete ubicado sobre la avenida Manuel L. Barragán, tenía un sistema de bombeo eléctrico con el que se abastecían los servicios de limpieza.

Durante la inspección, los agentes de la Conagua constataron que el negocio no contaba con concesión o permiso expedido por el órgano.

Incluso, se reveló a través de un comunicado, la extracción se realizaba sin contar siquiera con un medidor volumétrico totalizador, instrumento obligatorio para este tipo de operaciones en pozos.

Conagua coloca sellos para impedir extracción

“Derivado de lo anterior, y en cumplimiento de las facultades de la Autoridad del Agua, se ejecutó como medida urgente y precautoria la clausura inmediata del pozo, colocándose los sellos correspondientes para impedir la extracción de agua no concesionada del acuífero del Área Metropolitana de Monterrey”, abundó la dependencia.

Mediante la ficha informativa se destacó la importancia de las denuncias para detectar las tomas irregulares.

Dependencia pide denunciar tomas clandestinas

“En Conagua estamos actuando con firmeza para proteger el agua y garantizar que su aprovechamiento se realice dentro de la legalidad. No habrá tolerancia para las extracciones clandestinas que afectan el ordenamiento y la sustentabilidad de nuestros acuíferos. “Las denuncias ciudadanas son fundamentales para fortalecer las tareas de inspección y vigilancia. Cada reporte nos permite actuar de manera puntual y proteger un recurso estratégico para Nuevo León”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, la dependencia recordó que la ciudadanía puede alertarlos sobre cualquier anomalía a través del Portal de Denuncias en Materia de Aguas Nacionales (PODAN).