Claudia Sheinbaum presentará informe en Nuevo León

Entre los temas de interés para Nuevo León se encuentran los proyectos de infraestructura federal para la entidad, entre ellos el Tren del Norte

La Presidenta Claudia Sheinbaum visitará Nuevo León este domingo 6 de septiembre para presentar un mensaje de rendición de cuentas, en un acto que se realizará a las 10:30 horas en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza de Monterrey.

La convocatoria para el encuentro ya comenzó a difundirse entre simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación.

Entre quienes promueven la asistencia se encuentra el diputado federal del PT, Santiago González, quien publicó un cartel en el que invita a la ciudadanía a recibir a la mandataria federal en la capital del estado.

Sheinbaum llevará su rendición de cuentas a Nuevo León

El acto se realizará apenas unos días después de que Sheinbaum presentó su segundo informe de gobierno a nivel nacional, este 1 de septiembre.

La gira por las entidades forma parte de las actividades de rendición de cuentas de la Presidenta.

La visita también tendrá como escenario la misma explanada donde la Presidenta realizó en septiembre de 2025 su informe sobre las acciones de su administración para Nuevo León, por lo que se prevé nuevamente la concentración de simpatizantes y representantes de la 4T.

Proyectos federales destacan entre los temas de interés

Entre los temas de interés para Nuevo León se encuentran los proyectos de infraestructura federal para la entidad, entre ellos el Tren del Norte, además de obras relacionadas con movilidad, vivienda, salud e infraestructura.

La visita forma parte de una gira nacional con la que la presidenta busca acercar los resultados de su administración a la ciudadanía en distintas entidades del país.

AGENDA EN NUEVO LEÓN

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Hora: 10:30 horas

Lugar: Explanada de los Héroes, Macroplaza