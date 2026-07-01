Miles de aficionados llenaron el Fan Fest, el Parque del Agua y la Explanada de los Héroes tras la victoria del Tri sobre Ecuador, desatando una fiesta total

Miles de aficionados regios abarrotaron los principales puntos de reunión de la zona metropolitana para atestiguar y celebrar el histórico pase de la Selección Mexicana a los octavos de final de la Copa del Mundo, luego de vencer de manera contundente a su similar de Ecuador.

Desde tempranas horas, el entusiasmo contenido se desbordó en tres puntos clave de la entidad: el FIFA Fan Festival, el Pabellón del Parque del Agua y la emblemática Explanada de los Héroes.

Los tres recintos lucieron llenos totales, convertidos en auténticas sucursales del estadio, donde las camisetas de la selección, las banderas tricolores y los cánticos de apoyo marcaron el pulso de la jornada.

La tensión del encuentro se transformó en una catarsis colectiva con las dos anotaciones del combinado nacional.

Los dos goles del Tricolor fueron gritados a todo pulmón por una afición que vibró con cada jugada, uniendo en un solo eco el tradicional grito de "¡México, México!" que retumbó en el corazón de Monterrey.

El júbilo tras el silbatazo final no se hizo esperar, desatando una fiesta urbana entre abrazos, porras y el ondear de banderas.

Con la clasificación en la bolsa y el ánimo por los cielos, la ilusión mexicana ya tiene un nuevo destino. .

El rival del conjunto nacional se definirá con el desenlace del cruce entre las selecciones de Inglaterra y la República del Congo.

Por lo pronto, la fanaticada demostró que el fervor mundialista está más vivo que nunca en Nuevo León, listos para seguir respaldando el sueño de llegar a lo más alto.