Clases quedan a consideración de padres ante lluvias en NL

La asistencia a clases en Nuevo León queda a consideración de los padres ante las lluvias; las escuelas permanecerán abiertas este viernes.

Las fuertes lluvias que se registran en Nuevo León llevaron a la Secretaría de Educación a dejar a consideración de madres y padres de familia la asistencia a clases este viernes 16 de octubre.

La medida busca evitar riesgos durante los traslados, debido a que las precipitaciones pueden provocar encharcamientos y complicaciones viales en distintos sectores del estado.

La disposición aplica para estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como particulares, así como para las Escuelas Normales y las instituciones públicas de educación media superior y superior.

Escuelas permanecerán abiertas

La Secretaría de Educación informó que los planteles permanecerán abiertos y las actividades escolares continuarán con normalidad para quienes puedan acudir de manera segura.

Sin embargo, pidió a las familias valorar las condiciones de sus colonias y los trayectos antes de decidir si envían a sus hijos a la escuela.

También recomendó evitar cruzar calles inundadas, corrientes de agua o vialidades que representen un peligro, además de exhortar al personal educativo a extremar precauciones durante sus traslados.

Las autoridades educativas llamaron a mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil de Nuevo León ante los cambios en las condiciones meteorológicas por la entrada del frente frío número 2.