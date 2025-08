Clara Luz prioriza causas de Morena, sin descartar gubernatura

Clara Luz Flores se comprometió a priorizar las causas de Morena, aunque no descartó buscar la gubernatura; asegura estar enfocada en su labor en Segob

Tras reunirse en Monterrey con Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, la exalcaldesa de Escobedo y actual directora de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la Segob, Clara Luz Flores, afirmó que se comprometió a darle prioridad a los valores e intereses del “movimiento” por encima de agendas personales.

Sin embargo, no se descartó para contender por la gubernatura, aunque dijo que por ahora no está enfocada en ese proyecto, sino en dar resultados en la encomienda de recuperar la paz en el país que le asignaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Mi completa disponibilidad para que ella esté en la tranquilidad de que, por mi parte, vamos a poner por encima los intereses del movimiento, las bases del movimiento, vamos a poner por encima que el movimiento tiene una raíz y unas causas que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la honestidad, que tienen que ver con la honradez, con el buscar el mejor, el bien para todos, vamos, los derechos de todos y por encima de la agenda personal”, dijo Flores.

Pero ante la insistencia de que si se anotará para la gubernatura, afirmó que no tiene mucho que pensar, pero por ahora no se distraerá en esa posibilidad.

“Es que no es que no esté la decisión tomada (de participar como candidata a gobernadora), la decisión está tomada, pero mi camino y mi compromiso y mi congruencia me llaman a hacer mi mejor esfuerzo de hacer muy bien mi trabajo y no distraerme para que eso pueda servir, para estar en posibilidad de que la gente me vea que estoy siendo congruente y que respeto los principios de nuestro movimiento”, señaló Flores.

Previamente, Alcalde había dicho ante los medios de comunicación que el candidato de Morena a gobernador para el 2027, se definirá mediante una encuesta a fin de que los nuevoleoneses indiquen quién es el más adecuado para abanderar al partido.

Para asistir a la reunión con Alcalde, la expresidenta municipal de Escobedo dijo que pidió dos días de vacaciones para no interferir en su función pública.

“Entonces, creo que en mi posición, en donde estoy, en una función que tuve el gran honor de haber sido invitada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y por la secretaria de Gobernación, a trabajar específicamente en una área que es la construcción de la paz, que es un área extraordinaria, muy bonita.

“Hay mucho que hacer por todo el país con la experiencia que ya traía de lo que hice de la Policía de Proximidad, de los comités, de todas las raíces, en las casas violetas, todo lo que hice en el municipio de Escobedo, ponerlo ahora a trabajar en todo el país, en esta atención a las causas, con estos cordones de paz que estamos haciendo en todo el país, pues creo que si me desenfoco de eso y veo otras cosas que interesen más en lo personal y no en lo que realmente quiere para el movimiento, pues sería deshonesto de mi parte”, indicó.