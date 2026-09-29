Clara Luz Flores llama a la unidad para consolidar la 4T

Durante su mensaje, enfatizó la importancia de consolidar un solo frente enfocado en lograr gobiernos honestos y transparentes.

En su mensaje como Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para Nuevo León, Clara Luz Flores realizó un llamado firme a la unidad de los referentes y liderazgos que iniciaron el movimiento en la entidad, presentando el compromiso de consolidar la Cuarta Transformación en Nuevo León.

“Nuevo León necesita de las ideas de todos y todas y de la experiencia de todas y todos. Juntos y en coalición haremos un solo frente para consolidar nuestra presencia en cada rincón y en cada casa porque en la transformación de Nuevo León nadie sobra”.

Durante su discurso, enfatizó la necesidad urgente de impulsar en el estado administraciones cercanas a la gente, transparentes y enfocadas en la honestidad.

“Estoy al servicio de la transformación, estoy al servicio del movimiento, de mi partido, estoy al servicio de mis compañeros que recorrimos el Estado y que hoy nos unimos como uno solo para lograr que la cuarta transformación llegue a Nuevo León”.

Destacó el valor de la población neoleonesa, caracterizada por sus liderazgos y su trabajo diario, subrayando la importancia de contar con servidores públicos con vocación de servicio y formación de calidad.

Respecto al plan de trabajo territorial, Clara Luz Flores refrendó que la escucha activa a la ciudadanía no fue un evento coyuntural de campaña, sino un pilar permanente.

En esta nueva etapa, su trabajo de coordinación se centrará en reorganizar el esfuerzo colectivo, respaldar los compromisos asumidos y dar la cara por el movimiento en cada municipio del estado.

"Esta responsabilidad no me da derecho a hablar por todo Nuevo León; me obliga a escuchar, hablar y trabajar coordinando", puntualizó, añadiendo que la estrategia incluirá la suma de experiencias e ideas de diversos sectores.

También aclaró que el objetivo central de este esfuerzo no es construir un proyecto en contra ni a favor de personas en lo particular, sino en beneficio del desarrollo integral de Nuevo León, orientado a generar gobiernos transparentes y con resultados tangibles.

“Hay que dejar claro que el objetivo no es construir un proyecto contra alguien, para alguien, sino a favor de todo Nuevo León, de gobiernos honestos, cercanos y transparentes de resultados”.

Finalmente, la coordinadora reafirmó su compromiso con la ciudadanía al asegurar que "es tiempo de mujeres".