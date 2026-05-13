Clara Luz busca candidatura a gubernatura de Nuevo León en 2027

La política neoleonesa Clara Luz Flores anunció que buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027

La política neoleonesa Clara Luz Flores anunció que buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027, luego de solicitar licencia a su cargo en la Secretaría de Gobernación.

La exalcaldesa informó que pidió separarse de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Segob para participar en el proceso interno de su partido como aspirante a Coordinadora Estatal de los Trabajos de la Defensa de la Transformación.

Durante una conferencia, Flores expresó su entusiasmo por retomar de lleno su actividad política en la entidad.

“Muy contenta. A mi partido, en mi tierra, regresando… ahora ya regresando y estando de lleno aquí en mi tierra”, declaró.

Afirmó que llega con mayor preparación y experiencia para enfrentar los retos del estado rumbo al proceso electoral.

La aspirante señaló que los principales problemas de Nuevo León persisten y, en algunos casos, se han agravado, por lo que consideró necesario un enfoque centrado en las necesidades de la población.

“Vengo muy lista, muy preparada… Los problemas de Nuevo León siguen siendo los mismos y algunos más”, sostuvo.

Indicó que su propuesta buscará atender las problemáticas que afectan diariamente a los ciudadanos, priorizando soluciones por encima de intereses personales o políticos.