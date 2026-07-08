Clama justicia para su hijo detenido en Nuevo León

Madre señala que su hijo fue detenido por los presuntos delitos de secuestro y violencia familiar, acusaciones que, asegura, son completamente falsas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

María Isabel Esquivel Orozco llegó a Nuevo León con la esperanza intacta, pero con el corazón cargado de angustia.

Viajó desde Chihuahua acompañada de su esposo y una de sus nietas para pedir apoyo legal y lograr la liberación de su hijo, quien permanece recluido desde el pasado mes de noviembre en un centro penitenciario del estado.

Según relata la madre, su hijo fue detenido por los presuntos delitos de secuestro y violencia familiar, acusaciones que, asegura, son completamente falsas.

María Isabel sostiene que fue la entonces pareja de su hijo quien interpuso la denuncia sin fundamentos legales.

De acuerdo con su testimonio, la relación entre su hijo y la denunciante apenas tenía cinco meses cuando ambos decidieron trasladarse a Monterrey en busca de trabajo.

Sin embargo, tras una discusión de pareja originada por una presunta infidelidad, la mujer habría presentado la denuncia y posteriormente regresado a Chihuahua, mientras que su hijo fue detenido por las autoridades.

María Isabel pide apoyo legal para que se lleve a cabo el juicio correspondiente y se esclarezcan los hechos, pues asegura que su hijo permanece encarcelado de manera injusta, sin que hasta el momento se haya resuelto su situación jurídica.

A la preocupación por el proceso legal se suma la falta de recursos económicos.

La familia no cuenta con apoyo para hospedaje y actualmente duerme en las afueras de la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el municipio de San Nicolás, al no tener un lugar donde resguardarse mientras buscan ayuda para continuar la defensa de su hijo.